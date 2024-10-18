В Киевской области в поле нашли обломки российской крылатой ракеты. Подробности и фото

В Вышгородском районе Киевской области жители одного из населённых пунктов обнаружили на поле остатки ракеты X-55. Чтобы изъять "находку", на место вызвали саперов.

Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС. Украинцев снова призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"В Киевской области саперы ГСЧС изъяли остатки ракеты X-55. Большой подозрительный предмет обнаружили жители одного из населенных пунктов Вышгородского района и обратились за помощью", – рассказали в пресс-службе.

Саперы оперативно прибыли на место происшествия и удалили безопасные остатки ракеты.

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Х-55 – советская стратегическая авиационная крылатая ракета. Разработана в дубненском МКБ "Радуга" в конце 1970-х – начале 1980-х годов. Носителями ракеты являются стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-160. Совершает полет на дозвуковых скоростях на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Предназначена для применения против стратегически важных наземных стационарных целей с заранее известными координатами.

Напомним, в Бучанском районе Киевской области местные жители во время сбора грибов нашли обломки ракеты. В другом районе лесник обнаружил гранатометный выстрел.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области местный житель при сборе грибов нашел взрывоопасный предмет. Саперы установили, что им оказалась кассетная авиабомба SD-1.

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