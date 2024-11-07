Войска РФ атакуют Киев 'Шахедами': есть повреждения в жилом доме, горит гаражный кооператив

Войска России в ночь на четверг, 7 ноября, в очередной раз направили на Киев ударные БПЛА типа Shahed-136. В столице и в окрестностях работала ПВО.

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В Голосеевском районе в результате падения обломков беспилотников повреждены окна в жилом доме, а также возник пожар на СТО и в гаражном кооперативе. Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко в Telegram.

"В результате атаки беспилотников вооруженных сил РФ по Киеву в Голосеевском районе, по предварительным данным, имеется существенное повреждение квартиры в жилом доме. Пожара на месте нет", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших не зафиксировано. Информация оперативного сводки проверяется и уточняется.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в Голосеевском районе, где упали обломки БпЛА, ударной волной повреждены окна в некоторых квартирах жилого дома.

Кроме того, зафиксирован пожар на территории гаражного кооператива и СТО. Общая площадь огня – 300 м.кв.

Тем временем в Воздушных силах ВСУ предупредили о "Шахедах" над Киевом, а в Киевской областной военной администрации сообщали о работе ПВО в регионе. Группа вражеских БПЛА направлялась на столицу с севера.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО работают по целям", – писали в КМВА.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 2 ноября войска России снова атаковали Киев "Шахедами". Обломки ударных дронов упали в шести районах столицы: Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском. Повреждена жилая застройка.

Последствия атаки зафиксированы также в нескольких районах Киевщины.

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