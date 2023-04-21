В Киеве патрульные ночью гонялись за пьяной женщиной-водителем, которая пыталась скрыться на поврежденной машине. Видео

В Киеве женщина-водитель Hyundai Tucson пыталась скрыться от патрульных на машине с поврежденным колесом. Когда ее все же остановили, правоохранители обнаружили у нее признаки алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На гражданку составили админматериалы и выписали штраф (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Ночью во время патрулирования на проспекте Берестейском охранники порядка обратили внимание на двигавшийся с поврежденным колесом автомобиль Hyundai Tucson. Инспекторы пытались остановить автомобиль, однако водитель не реагировал на специальные световые и звуковые сигналы и продолжал движение, маневрируя из стороны в сторону по дороге. В конце концов, после непродолжительного преследования транспортное средство остановилось", –рассказали в пресс-службе.

Как оказалось, за рулем находилась 44-летняя гражданка, у которой полицейские заметили признаки алкогольного опьянения. Пройти осмотр с помощью Драгера водитель отказалась. Также во время общения патрульные заметили у женщины травму головы. Она призналась инспекторам, что упала за несколько минут до начала поездки.

Женщине предоставили необходимую домедицинскую помощь, а также составили на нее административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Фастове Киевской области автомобиль BMW на скорости съехал в кювет и перевернуля. От полученных травм погиб водитель легковушки, а его пассажир с травмами госпитализировали в больницу.

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