Продолжают работать на местах: в ЦПД опровергли фейк о выезде из Украины сотрудников посольств

В субботу, 23 ноября, в сети появилось фейковое сообщение о том, что работники посольств ряда государств якобы покинули Украину. Речь шла о диппредставительствах США, Великобритании, Франции, Германии, а также Китая, Бельгии, Нидерландов и скандинавских стран.

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Эта информация не соответствует действительности. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

По данным Министерства иностранных дел Украины, все сотрудники иностранных дипломатических представительств продолжают выполнять свои обязанности на местах.

"Цель этого фейка – посеять панику в украинском обществе. Доверяйте только верифицированным источникам информации", – отметили в ЦПД.

Напомним, что 20 ноября посольства Испании, Италии и Греции в Киеве временно прекращали предоставление услуг из-за возможной атаки РФ.

Первым же такое предупреждение сделало посольство США – там отмечали, что получили конкретную информацию о потенциальной значительной воздушной атаке 20 ноября. Однако уже вечером стало известно, что дипломатическое представительство Штатов в Киеве возобновит нормальную работу 21 ноября.

После объявлений посольств в сети начали распространять информацию о подготовке РФ к удару с применением различных типов ракет и беспилотников. На это отреагировали в Главном управлении разведки Минобороны Украины – там заявили, что страна-террорист Россия проводит массированную информационно-психологическую атаку против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, после этого, утром 21 ноября, РФ нанесла массированный ракетный удар по Днепру. При обстреле террористы применили межконтинентальную баллистическую ракету. Момент этого удара по городу попал на видео.

Сначала считалось, что была применена ракета "Рубеж", однако российский диктатор заявил об ударе "Орешником". Глава ГУР Кирилл Буданов пояснил, что тот, говоря об экспериментальной баллистической ракете средней дальности "Кедр", использовал название научно-исследовательской работы по разработке этой ракеты.

Главный редактор военно-аналитического портала Defence Express Олег Катков в эксклюзивном интервью OBOZ.UA объяснил: по сути, межконтинентальная баллистическая ракета "Рубеж" и баллистическая ракета средней дальности "Орешник" – это одно и то же. Вторая была создана на основе первой, что подтвердили в Пентагоне.

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