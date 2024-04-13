В Киеве на Подоле возле памятника Магдебургскому праву произошел пожар. Подробности и фото

В Подольском районе Киева в субботу, 13 апреля, возник пожар в нежилой постройке. Событие произошло вблизи памятника Магдебургскому праву.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

"13 апреля в 8:19 поступило сообщение о пожаре на Набережном шоссе. Возгорание произошло в нежилой постройке с распространением пламени на травяной настил холмов Днепра. Пожар на площади 20 квадратных метров ликвидирован в 9:14", – сообщили спасатели.

В ГСЧС добавили, что, к счастью, жертв и пострадавших нет. Добавим, исходя из фото пожарных, огонь возник рядом с памятником Магдебургскому праву.

Напомним, в Киеве в субботу, 6 апреля, произошло возгорание на станции метрополитена "Минская". Над платформой вспыхнул оперативно потушенный светильник.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева в пятницу, 12 апреля возник пожар в общепите. Событие произошло на Контрактовой площади.

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