В Киеве произошло возгорание на станции метро "Минская". Подробности и видео

В Киеве в субботу, 6 апреля, произошло возгорание на станции метрополитена "Минская". Над платформой вспыхнул светильник, который оперативно потушили.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. К счастью, никто не пострадал.

"Станция метро "Минская" работает в обычном режиме. Возгорание светильника на платформе было оперативно ликвидировано с помощью огнетушителя. На место направления специалисты по пожарной безопасности и электроснабжению для выяснения всех обстоятельств инцидента", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что горел светильник, находившийся над колеей. По словам очевидцев, пожар потушили работники станции совместно с полицейским.

Напомним, в Оболонском районе столицы в среду, 3 апреля, произошел пожар в лифте многоэтажного дома. Во время тушения огня в кабине спасатели обнаружили тело мужчины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области в субботу, 24 марта, на трассе Киев-Чоп загорелся грузовой автомобиль "ГАЗель". Спасатели, чтобы добраться до места происшествия, были вынуждены стоять в пробке из-за того, что им не уступали дорогу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!