В Киеве на Подоле горел ресторан: известно подробности. Фото и видео

В Подольском районе Киева в пятницу, 12 апреля возник пожар в ресторане. Событие произошло на Контрактовой площади.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возгорания установят правоохранители.

Как рассказали спасатели, 12 апреля в 21:10 в них поступило сообщение о пожаре на Контрактовой площади.

"Загорание произошло на кухне (в заведении общепита. – Ред.), что на первом этаже, с распространением пламени по вентиляционной шахте на чердак. Пожар на площади 30 квадратных метров ликвидирован в 22:22", – уточнили в ГСЧС.

Спасатели добавили, что один человек обратился к медикам с предварительным диагнозом раздражения дыхательных путей, но от госпитализации отказался.

Как сообщили в соцсетях, возгорание произошло в ресторане "Pivbar".

Напомним, в Киеве в субботу, 6 апреля, произошло возгорание на станции метрополитена "Минская". Над платформой вспыхнул оперативно потушенный светильник.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева в среду, 10 апреля, на улице Бульварно-Кудрявской предварительно загорелись строительные материалы. Дым от пожара был виден в нескольких районах столицы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!