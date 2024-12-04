В Киеве на Осокорках из-за подозрительного пакета перекрыли часть улицы. Подробности и фото

В Дарницком районе Киева в среду, 4 декабря, возле одного из зданий обнаружили подозрительный пакет. Событие произошло на Осокорках по улице Днепровская набережная.

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Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе столичной полиции. Проход в локацию ограничен правоохранителями.

"Подозревший пакет нашли возле одного из зданий на Днепровской набережной. На месте работают полицейские и взрывотехники", – рассказали в пресс-службе.

Стоит добавить, что место происшествия, которое расположено на Осокорках, закрыто и ограждено.

Напомним, в Киеве в понедельник, 25 ноября, на метро "Вокзальная" обнаружили подозрительный пакет, которым после обследования оказалась пустая коробка. По соображениям безопасности, станцию временно закрывали на вход и выход для пассажиров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в среду, 9 октября, временно закрывали на вход и выход станцию метро "Днепр". В соцсетях сообщили, что в вагоне одного из поездов обнаружили предмет, похожий на мину, однако полиция опровергла эту информацию.

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