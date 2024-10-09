В Киеве временно закрывали одну из станций метро: в вагоне нашли предмет, похожий на мину. Подробности фото и видео

В Киеве в среду, 9 октября, временно закрывали на вход и выход станцию метро "Днепр". В соцсетях сообщили, что в вагоне одного из поездов обнаружили предмет, похожий на мину, однако полиция опровергла эту информацию

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Обстоятельства инцидента установят правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"По техническим причинам станция метро "Днепр" закрыта на вход и выход для пассажиров. Поезда следуют мимо станции без остановки. О возобновлении работы в обычном режиме станции "Днепр" сообщим дополнительно", – говорится в сообщении КГГА.

В социальных сетях сообщили, что якобы неизвестный оставил в вагоне поезд предмет, похожий на мину. На место происшествия прибыли правоохранители.

Позже в полиции сообщили, что найденным предметом оказался фильтр к противогазу.

Кроме того, в КГГА добавили, что станция метро "Днепр" работает в обычном режиме. Поезда совершают остановку на обоих путях станции.

Напомним, в Шевченковском районе Киева во вторник, 8 октября, вблизи метро "Дорогожичи" прорвало трубу, в результате чего станцию закрыли на вход и выход. В результате проезжая часть дороги буквально превратилась в озеро.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 октября в Киеве остановился поезд метро между станциями "Минская" и "Героев Днепра". На синей ветке метро двигалось только к станции "Оболонь".

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