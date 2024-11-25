В Киеве из-за подозрительного предмета закрыли станцию метро 'Вокзальная': что известно

В Киеве в понедельник, 25 ноября, на станции метро "Вокзальная" обнаружили подозрительный пакет из соображений безопасности ее временно закрыли на вход и выход для пассажиров.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"На станции метро "Вокзальная" обнаружили подозрительный пакет. Из соображений безопасности станция временно закрыта на вход и выход для пассажиров. Поезда следуют без остановки мимо станции "Вокзальная". О возобновлении работы станции сообщим дополнительно", – говорится в сообщении.

Напомним, в Шевченковском районе Киева во вторник, 8 октября, вблизи метро "Дорогожичи" прорвало трубу, в результате чего станцию закрыли на вход и выход. Проезжая часть дороги буквально превратилась в озеро.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в среду, 9 октября, временно закрывали на вход и выход станцию ​​метро "Днепр". В соцсетях сообщили, что в вагоне одного из поездов обнаружили предмет, похожий на мину, однако полиция опровергла эту информацию.

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