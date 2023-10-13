В Киеве на Окружной дороге произошло тройное ДТП. Фото и видео

В Святошинском районе Киева в пятницу, 13 октября, на Окружной дороге произошло тройное ДТП. В результате столкновения одна из машин съехала с дороги и оказалась на зеленой зоне.

Об этом сообщил телеканал Киев. Обстоятельства и причины происшествия установят стражи порядка (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Тройное ДТП на Кольцевой дороге в Киеве. Вблизи Обойного рынка на развороте столкнулись бус, внедорожник и хэтчбек. В результате аварии BMW оказалась на раздельной полосе", – говорится в сообщении.

Видео дня

Информации о пострадавших нет, на месте происшествия работают правоохранители. На опубликованных фото и видео можно увидеть последствия ДТП.

Напомним, в Киеве на Столичном шоссе в понедельник, 2 октября, произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП две машины, в том числе грузовик, перевернулись на бок. В селе Зазимье Киевской области мотоциклист на скорости догнал и протаранил легковушку, которая ехала в попутном направлении. В результате ДТП травмы получил водитель двухколесного транспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева во вторник, 10 октября, произошла авария с участием автомобиля службы такси. По неизвестным причинам легковушка столкнулась с грузовиком и въехала в светофор.

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