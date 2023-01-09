В Киеве с утра из-за гололеда произошло более 30 ДТП: есть пострадавшие. Фото и видео

В Киеве в понедельник, 9 января, утром было зафиксировано большое количество ДТП в разных районах столицы. По состоянию на 8:00 было известно о шести пострадавших.

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Об этом сообщили в социальных сетях. В городе из-за аварий существенно усложнено движение автотранспорта (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"По всему Киеву с самого утра наблюдается рекордное количество ДТП. Только на проспекте Победы зафиксировано уже более 7-8 ДТП, причиной всего сильный гололед на улицах", – говорится в сообщении.

Позже в Киевской городской военной администрации сообщили, что аварии произошли в разных районах столицы.

"С 08:00 зафиксировано уже 30 дорожно-транспортных происшествий! Известно о 6 пострадавших", – уточнили в КМВА.

Стоит отметить, что водителей призвали осторожничать на дорогах города из-за осложнений погодных условий и соблюдать ПДД, а также не выезжать в город без надобности. Добавим, в Киеве и Киевской области в понедельник, 9 января, местами ожидается небольшой снег. Кроме того, синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи Макарова Киевской области в понедельник, 9 января, произошла авария с участием около 10 автомобилей. Предварительно, причиной столкновений транспорта стал гололед.

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