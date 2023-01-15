В Киеве произошло тройное ДТП с участием такси. Фото и видео

В Днепровском районе Киева в воскресенье, 15 января, столкнулись сразу три автомобиля, среди которых такси. На месте происшествия работали врачи и правоохранители.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Авария возникла на перекрестке улицы Петра Запорожца и бульвара Перова (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Произошло масштабное тройное ДТП с участием автомобиля такси, полиция и медики на месте", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото и видео можно увидеть последствия ДТП – в частности, из-за столкновения легковушек на этом участке дороге возникла пробка.

Напомним, вблизи Макарова в Киевской области в понедельник, 9 января, произошла авария с участием около 10 автомобилей. Предварительно, причиной столкновений транспорта стал гололед. В Киеве в понедельник, 9 января, утром было зафиксировано более 30 ДТП в разных районах столицы. По состоянию на 8:00 было известно о шести пострадавших.

В Белоцерковском районе Киевской области в понедельник, 9 января, на трассе Киев – Одесса М05 столкнулись две машины. Чтобы деблокировать водителя и пассажира из изуродованного авто, вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева в ночь с 14 на 15 января легковушка на скорости протаранила маршрутный автобус. ДТП произошло на площади Победы.

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