В Киеве легковушку отбросило на припаркованные авто после столкновения с машиной инкассаторов. Фото

В Днепровском районе столицы во вторник, 14 июня, на улице Никольско-Слободской столкнулись микроавтобус инкассаторов и легковушка. В результате ДТП последнюю отбросило на припаркованные у обочины машины.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят следователи.

"Серьезная масштабная авария произошла на улице Никольско-Слободской. Здесь не разминулись автомобили BMW и Mercedes (инкассаторы). После столкновения BMW еще и отбросило в припаркованные машины", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть последствия ДТП. Информация о пострадавших или погибших пока не поступала. Был ли кто-нибудь из водителей в состоянии алкогольного опьянения, также неизвестно.

Напомним, вблизи Броваров в Киевской области в воскресенье, 11 июня, произошла смертельная авария. По предварительной информации, легковушка Skoda Octavia сбила члена ДФТГ, в результате чего он скончался от полученных травм. В Святошинском районе Киева в понедельник, 12 июня, маршрутный автобус на скорости протаранил ограждение блокпоста на въезде в столицу. Авария произошла на Житомирской трассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области в течение первых 5 месяцев 2023 года на дорогах произошло 610 аварий с потерпевшими. К сожалению, в результате этих ДТП погибли 72 человека.

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