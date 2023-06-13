На Киевщине с начала года произошло более 600 аварий с пострадавшими: названы основные причины

В Киевской области за первые 5 месяцев 2023 года на дорогах произошло 610 аварий с пострадавшими. К сожалению, в результате этих ДТП погибли 72 человека.

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. Самой распространенной причиной автопроисшествий остается превышение безопасной скорости движения.

"В течение 5 месяцев 2023 года на автодорогах Киевщины произошло 610 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В этих автопроисшествиях 749 человек травмировались, а 72 – погибли", – рассказали в пресс-службе.

В патрульной полиции Киевщины назвали основные причины этих аварий:

превышение безопасной скорости движения (138 ДТП);

нарушение правил маневрирования (133 ДТП);

несоблюдение дистанции (41 ДТП);

управление транспортным средством в нетрезвом состоянии (27 ДТП);

нарушение правил проезда перекрестков (25 ДТП).

Напомним, вблизи Броваров в Киевской области в воскресенье, 11 июня, произошла смертельная авария. По предварительной информации, легковушка Skoda Octavia сбила члена ДФТГ, в результате чего он скончался от полученных травм.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева в понедельник, 12 июня, маршрутный автобус на скорости протаранил ограждение на блокпосту на въезде в столицу. Авария произошла на Житомирской трассе.

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