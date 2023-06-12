В Киеве маршрутка на скорости протаранила блокпост. Видео

В Святошинском районе Киева в понедельник, 12 июня, маршрутный автобус на скорости протаранил ограждение на блокпосту при въезде в столицу. Авария произошла на Житомирской трассе.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят следователи (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Маршрутка влетела в блокпост на Житомирской трассе", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть последствия ДТП. Из-за аварии на этом участке дороги была пробка в сторону столицы. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Также не сообщалось, был ли водитель маршрутного автобуса в состоянии опьянения.

Напомним, в Днепровском районе Киева в пятницу, 2 июня, Renault, пытаясь проскочить через перекресток, протаранил сразу две легковушки, ехавшие на зеленый свет светофора. Авария произошла на Дарницкой площади.

В столице на проспекте Освободителей в воскресенье, 11 июня, легковушка, предварительно, сбила на пешеходном переходе ребенка на велосипеде. В результате ДТП малолетний мальчик получил травмы и был госпитализирован.

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи Броваров Киевской области в воскресенье, 11 июня, произошла смертельная авария. По предварительной информации, легковушка Skoda Octavia сбила члена ДФТГ, в результате чего он скончался от полученных травм.

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