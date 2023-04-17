В Киеве из-за прорыва трубы бульвар Михновского снова превратился в реку. Видео

В Печерском районе Киева в понедельник, 17 апреля, в результате прорыва трубопровода часть бульвара Николая Михновского превратилась в реку. Из-за аварии было затруднено движение транспорта в сторону Демеевской площади.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Сколько будет продолжаться ремонт, пока неизвестно (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Все плывет на Михновского (бывшем Дружбе народов) у Печерского моста. Готовьте лодки, будем пересаживаться на них", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно рассмотреть последствия прорыва трубы. В частности, видно, что авария произошла недалеко от Печерского путепровода на участке дороги в сторону Демеевской площади. Из-за ЧП было перекрыто движение транспорта на дорогу, ведущую к бульвару Леси Украинки.

Напомним, в Оболонском районе Киева во дворе многоэтажки произошел прорыв трубы. Из-за того, что никто не огородил яму, образовавшуюся в результате аварии, и не откачал воду, там провалился автомобиль.

В Днепровском районе Киева в воскресенье, 12 марта, в результате прорыва трубы затопило улицу Фанерную. Из-за этого несколько автомобилей застряли в лужах, а движение транспорта было затруднено.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева в понедельник, 10 апреля, в результате прорыва трубы бульвар Николая Михновского (бывший Дружбы народов) залило кипятком. Из-за этого возле станции метро "Дружбы народов" возникла пробка в направлении станции метро "Лыбидская".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!