В Киеве из-за прорыва трубы дорога превратилась в реку: застряло несколько машин. Видео

В Днепровском районе Киева в воскресенье, 12 марта, в результате прорыва трубы затопило улицу Фанерную. Из-за этого несколько автомобилей застряли в лужах, а движение транспорта было осложнено.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Когда ликвидируют последствия чрезвычайного происшествия, неизвестно (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В Киеве затопило улицу Фанерную вдоль Харьковского шоссе. Водители застряли в лужах", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть последствия чрезвычайного происшествия. В частности, можно увидеть, что несколько легковушек застряли в лужах, а проезжая часть улицы превратилась в небольшую реку.

Напомним, в Оболонском районе Киева во дворе многоэтажки произошел прорыв трубы. Из-за того, что никто не огородил яму, образовавшуюся в результате аварии, и не откачал воду, там провалился автомобиль. В Деснянском районе столицы в пятницу, 9 декабря, произошел прорыв трубы. Поэтому перекресток возле торгового центра "Эпицентр" превратился в озеро.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева в среду, 22 февраля, в результате порыва трубы проезжая часть дороги на Драгоманова превратилась в реку. Кроме того, вода затопила окрестные улицы и дворы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!