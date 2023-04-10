В Киеве из-за прорыва теплотрассы бульвар Михновского залило кипятком: все окутало паром, возникла пробка. Фото и видео

В Печерском районе Киева в понедельник, 10 апреля, в результате прорыва трубы бульвар Николая Михновского (бывший Дружбы народов) залило кипятком. Из-за этого возле станции метро "Дружбы народов" возникла пробка в направлении Лыбидской.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Авария на трубопроводе возникла около "Дома мебели" (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Пар возле станции метро "Дружбы народов". Там авария – прорвало трубу теплотрассы", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото и видео можно увидеть последствия прорыва теплотрассы. В частности, часть дороги залило кипятком, а на этой части улицы из-за пара почти ничего не видно. Движение автомобилей существенно затруднено в сторону станции метро "Лыбидская".

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева, по предварительным данным, на улице Подвысоцкого произошла авария на трубопроводе. Из-за этого затруднено движение по бульвару Михновского и улице Подвысоцкого. Объезд осуществляется через улицу Товарную.

В КГГА уточнили, что в 08:40 на бульваре Николая Михновского, 24/2 произошла авария на магистральном трубопроводе.

"Горячая вода попала на проезжую часть. Поврежденный трубопровод диаметром 700 мм был введен в эксплуатацию в 1961 году. Началась подготовка к ремонтным работам. Завершить их планируют в течение суток", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в Оболонском районе Киева во дворе многоэтажки произошел прорыв трубы. Из-за того, что никто не огородил яму, образовавшуюся в результате аварии, и не откачал воду, туда провалился автомобиль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева в воскресенье, 12 марта, в результате прорыва трубы затопило улицу Фанерную. Из-за этого несколько автомобилей застряли в лужах, а движение транспорта было затруднено.

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