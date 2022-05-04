В КГВА назвали опасные районы Киева, где еще не закончили разминирование

В окрестностях Киева, где велись активные боевые действия, до сих пор сохраняется минная опасность. Саперы продолжают работы по разминированию территорий столицы.

Об этом заявил начальник штаба КГВА Сергей Корнийчук, передает пресс-служба ведомства. Он призвал сообщать спасателям об обнаруженных взрывоопасных предметах.

"Мы завершаем разминирование парка, пляжа и железной дороги в районе Пуще-Водицы. Также опасен для гражданского населения район Виноградарь. Мы до сих пор просим граждан не посещать лесопарковые зоны, особенно в окрестностях города – это Житомирское направление, Вышгородское", – рассказал Корнийчук.

Видео дня

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области закончили проверку местности, где запланировано строительство временной переправы. Для этого привлекли саперов-водолазов.

В Селе Маковище Киевской области в среду, 27 апреля, во время полевых работ подорвался трактор. По предварительной информации, сельскохозяйственная техника наехала на мину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области правоохранители и спасатели продолжают работу по разминированию территории от взрывоопасных "сюрпризов", оставленных оккупантами. В частности, на одном из кладбищ саперы обезвредили 13 растяжек.