На Киевщине саперы-водолазы проверили место для строительства временной переправы. Фото

В Вышгородском районе Киевской области закончили проверку местности, где запланировано строительство временной переправы. Для этого привлекли саперов-водолазов.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Специалисты продолжают разминирование территории региона.

"Накануне группа саперов обследовала место под строительство временного моста через реку в Вышгородском районе Киевщины. Водолазы-саперы проверили берега и дно реки на предмет взрывоопасных предметов. По результатам работы – проверено мин нет", – говорится в сообщении.

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В Генштабе добавили, что дорожники могут приступать к строительству временной переправы через реку.

Напомним, в Селе Маковище Киевской области в среду, 27 апреля, во время полевых работ подорвался трактор. По предварительной информации, сельскохозяйственная техника наехала на мину.

В Киевской области правоохранители и спасатели продолжают работу по разминированию территории от взрывоопасных "сюрпризов", оставленных оккупантами. В частности, на одном из кладбищ саперы обезвредили 13 растяжек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области прогремел мощный взрыв – украинские саперы обезвредили авиабомбу российских оккупантов. Боеприпас взорвали в районе военного госпиталя, потому что его невозможно было вывезти.