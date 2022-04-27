На Киевщине во время полевых работ на мине подорвался трактор. Фото

В Селе Маковище Киевской области в среду, 27 апреля, во время полевых работ подорвался трактор. По предварительной информации, сельскохозяйственная техника наехала на мину.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Обстоятельства инцидента установят правоохранители.

"Предварительно было установлено, что трактор проводил на местном поле сельскохозяйственные работы, когда в какой-то момент прозвучал взрыв. Якобы техника наехала одним из колес на мину", – рассказал наш собеседник.

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Как уточнил в своем Telegram-канале советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, водитель трактора выжил.

Напомним, на Киевщине погиб мужчина, который открыл багажник своего заминированного российскими оккупантами автомобиля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области прогремел мощный взрыв – украинские саперы обезвредили авиабомбу российских оккупантов. Боеприпас взорвали в районе военного госпиталя, потому что его невозможно было вывезти.