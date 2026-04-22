Теракт в Киеве: следствие проверяет контакты стрелка и возможные связи с РФ

Следствие проверяет все контакты злоумышленника, которой совершил теракт в Голосеевском районе Киева 18 апреля, и возможные связи, в частности с представителями РФ. У нападавшего изъят телефон, в котором содержатся аудио и видеофайлы.

Об этом в интервью заявил начальник Главного следственного управления СБУ Андрей Швец, передают медиа. Расследование преступления продолжается.

Что известно

"Сейчас расследование только началось, поэтому говорить об окончательной версии событий преждевременно. Следствие отрабатывает все возможные направления. У нападавшего изъят телефон, в котором содержатся аудио и видеофайлы. Проверяются его контакты, круг общения и возможные связи, в частности с представителями РФ", – рассказал Швец.

Он добавил, что все изъятые материалы анализируются следствием и будут учтены при установлении мотивов и всех обстоятельств преступления. По его словам, одна из основных версий, которая на этом этапе рассматривается, это совершение преступления на почве личных неприязненных отношений.

"Важно установить мотив его дальнейших действий. Назначен ряд экспертиз, в частности судебно-психиатрическую по психическому состоянию нападающего. Более четкие выводы можно будет делать после получения результатов экспертиз и проведения необходимых следственных действий", – резюмировал Швец.

Теракт на Демеевке

В субботу, 18 апреля, около 17:00 в киевском районе Демеевка мужчина с оружием устроил стрельбу и забаррикадировался в местном супермаркете. Среди его жертв – случайные прохожие на улице, а также люди, находившиеся внутри магазина.

В Киеве в понедельник, 20 апреля, в медучреждении скончался мужчина, который был ранен стрелком в Голосеевском районе. Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице в понедельник, 20 апреля, впервые смогли увидеться 12-летний мальчик и его мать, которые были ранены в результате теракта в Киеве 18 апреля. Медики отметили, что это важный момент, не только с медицинской, но и с психологической точки зрения.

