Впервые после теракта: в Киеве смогли увидеться раненые 12-летний мальчик и его мать

В Киеве в понедельник, 20 апреля, впервые смогли увидеться 12-летний мальчик и его мать, которые были ранены в результате теракта в Киеве 18 апреля. Медики отметили, что это важный момент, не только с медицинской, но и с психологической точки зрения.

Об этом сообщили медиа. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Что известно

"На обходе маме показали мальчика онлайн. Это очень важный момент не только с медицинской, но и психологической точки зрения. Возможность не только увидеть своего ребенка впервые после пережитого, но и убедиться, что с ним все хорошо дает семье силы держаться", – сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан.

По ее словам, в больницах столицы остаются 7 пострадавших, из них четверо – в реанимации. Состояние взрослых тяжелое, у ребенка – стабильная положительная динамика.

Теракт в Киеве

Напомним, около 17:00 в киевском районе Демеевка мужчина с оружием устроил стрельбу и забаррикадировался в местном супермаркете. Среди его жертв – случайные прохожие на улице, а также люди, находившиеся внутри магазина.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в понедельник, 20 апреля, в медучреждении умер мужчина, который был ранен стрелком в Голосеевском районе. Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!