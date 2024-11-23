Под Киевом взорвались два трансформатора. Момент ЧП попал на видео

В селе Софиевская Борщаговка Киевской области вечером пятницы, 22 ноября, взорвались два трансформатора. ЧП сопровождалось громкими звуками и вспышками.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Причины происшествия установят эксперты.

"Взорвались 2 трансформатора у Софиевской Борщаговке", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть две яркие вспышки, после чего все затухает. Информация об отключении света в этом районе или о пострадавших не поступала. В сети предположили, что ЧП возможно произошло из-за перегрузки сетей.

Напомним, в Соломенском районе Киева в квартире жилого дома взорвался аккумулятор велосипеда, в результате чего возник пожар. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Кроме того, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области в четверг, 10 октября, раздался взрыв в многоэтажном доме. По предварительной информации, в одной из квартир произошла утечка газа.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева в десятиэтажном здании произошел взрыв в одном из офисов. В результате, в частности, выбило оконные рамы и начался пожар.

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