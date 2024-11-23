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Под Киевом взорвались два трансформатора. Момент ЧП попал на видео

Дмитрий Кропивницкий
Происшествия
2 минуты
5,9 т.
Под Киевом взорвались два трансформатора. Момент ЧП попал на видео

В селе Софиевская Борщаговка Киевской области вечером пятницы, 22 ноября, взорвались два трансформатора. ЧП сопровождалось громкими звуками и вспышками.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Причины происшествия установят эксперты.

"Взорвались 2 трансформатора у Софиевской Борщаговке", – говорится в сообщении.

Под Киевом взорвались два трансформатора. Момент ЧП попал на видео
Под Киевом взорвались два трансформатора. Момент ЧП попал на видео

На опубликованном видео можно увидеть две яркие вспышки, после чего все затухает. Информация об отключении света в этом районе или о пострадавших не поступала. В сети предположили, что ЧП возможно произошло из-за перегрузки сетей.

Напомним, в Соломенском районе Киева в квартире жилого дома взорвался аккумулятор велосипеда, в результате чего возник пожар. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Кроме того, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области в четверг, 10 октября, раздался взрыв в многоэтажном доме. По предварительной информации, в одной из квартир произошла утечка газа.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева в десятиэтажном здании произошел взрыв в одном из офисов. В результате, в частности, выбило оконные рамы и начался пожар.

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