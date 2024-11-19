Выбило окна и начался пожар: в Киеве раздался взрыв в многоэтажном здании. Подробности и фото

В Днепровском районе Киева в десятиэтажном здании произошел взрыв в одном из офисов. В результате, в частности, выбило оконные рамы и начался пожар.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства и причины ЧП установят правоохранители.

По словам спасателей, 18 ноября в 20:22 к ним поступило сообщение о пожаре на Харьковском шоссе в Днепровском районе Киева.

"На месте было установлено: предварительно, в результате взрыва аккумуляторной батареи в офисе на 9 этаже 10-этажного здания произошел пожар. Возгорание было ликвидировано в 20:44 на площади 3 квадратных метра", – рассказали спасатели.

В ГСЧС уточнили, что огнем была повреждена офисная техника и мебель, взрывной волной выбиты оконные рамы и повреждена стена. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области в четверг, 10 октября, раздался взрыв в многоэтажном доме. По предварительной информации, в одной из квартир произошла утечка газа.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева в квартире жилого дома взорвался аккумулятор велосипеда, в результате чего возник пожар. По предварительной информации, есть пострадавшие.

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