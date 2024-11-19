В Киеве на Соломенке произошел взрыв в квартире жилого дома. Подробности и фото

В Соломенском районе Киева в квартире жилого дома взорвался аккумулятор велосипеда, в результате чего возник пожар. По предварительной информации, есть пострадавшие.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Обстоятельства и причины чрезвычайного происшествия установят правоохранители.

По словам нашего собеседника, событие произошло на улице Волынской в Соломенском районе Киева, ночью вторника, 19 ноября.

"Предварительно, в квартире жилого дома на улице Волынской взорвался аккумулятор велосипеда, в результате чего возник пожар. Спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия, потушили огонь. К сожалению, пострадали два человека – их госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи", – уточнил наш источник.

Стоит добавить, что в социальных сетях опубликовали фото из квартиры, где произошло чрезвычайное происшествие, на которых можно увидеть последствия взрыва и пожара.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области в четверг, 10 октября, раздался взрыв в многоэтажном доме. По предварительной информации, в одной из квартир произошла утечка газа.

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