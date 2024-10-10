Под Киевом произошел взрыв в квартире многоэтажки. Подробности, фото и видео

В селе Софиевская Борщаговка Киевской области в четверг, 10 октября, прогремел взрыв в многоэтажном доме. По предварительной информации в одной из квартир произошла утечка газа.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Обстоятельства и причины чрезвычайного происшествия установят правоохранители.

"В одной из квартир жилого комплекса "Счастливый" в Софиевской Борщаговке произошел взрыв. По предварительной информации, его причиной является утечка газа. К счастью, никто не пострадал, потому что на тот момент помещении никого не было. На месте происшествия работают все службы", – рассказал наш собеседник.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия ЧП, в частности, взрывной волной в одной из комнат выбило стеклопакет.

Напомним, в Святошинском районе в квартире многоэтажного дома произошел взрыв газовой смеси из баллона и возник пожар. В результате опеки получила владелица жилья.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева в воскресенье, 1 сентября, в квартире многоэтажки по улице Лисковской, предварительно, взорвался туристический газовый баллон. В результате этого выпала балконная рама, есть пострадавшая.

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