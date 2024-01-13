Под Киевом столкнулись две легковушки: одна из машин "вылетела" на пешеходную дорогу. Фото

В Броварах Киевской области произошла авария с участием двух легковушек. В результате столкновения одну из машин отбросило на обочину – на пешеходную часть дороги.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины ДТП будут установлены правоохранителями.

"Утром 13 января в Броварах на улице Киевской не разминулись легковушки Skoda и ЗАЗ "Таврия". Предварительно известно, что 32-летний водитель последнего авто не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные обстановки и допустил столкновение со Skoda, который двигался во встречном направлении. От удара двух транспортных средств автомобиль отечественного производителя выбросило на обочину", – говорится в сообщении.

К счастью, никто кроме автомобилей не пострадал. На опубликованных фото можно увидеть, что в результате удара "Таврию" отбросило на пешеходную часть дороги.

Напомним, в Голосеевском районе Киева в среду, 10 января, легковушку на скорости протаранил маршрутный автобус, который на остановке высаживал пассажиров. В дальнейшем патрульные обнаружили у предполагаемого виновника ДТП признаки алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева в субботу, 13 января, произошла авария с участием троллейбуса и легковушки. В результате ДТП часть дороги была буквально "усеяна" обломками автомобиля.

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