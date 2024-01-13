Дорога "усеяна" обломками: в Киеве легковушка въехала в троллейбус. Видео

В Голосеевском районе Киева в субботу, 13 января, произошла авария с участием троллейбуса папы автомобиля. В результате ДТП часть дороги была буквально "усеяна" обломками легковушки.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"Легковушка въехала в троллейбус на Голосеевской площади", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть последствия ДТП. В частности, часть дороги буквально "засеяна" обломками легкового авто. Информация о погибших или пострадавших пока не поступала.

Стоит добавить, что в Киеве и Киевской области в субботу, 13 января, облачно, снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха в регионе днем максимально опустится до -8°С.

Напомним, в Киеве полицейские задержали водителя, сбившего женщину на переходе и скрывшегося с места ДТП. Как оказалось, нарушитель находился за рулем авто в состоянии опьянения – 2,24 промилле алкоголя в крови.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева в среду, 10 января, легковушка на скорости протаранила маршрутный автобус, который на остановке высаживал пассажиров. В дальнейшем патрульные обнаружили у предполагаемого виновника ДТП признаки алкогольного опьянения.

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