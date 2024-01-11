В Киеве легковушка на скорости протаранила маршрутку, которая на остановке высаживала пассажиров. Фото

В Голосеевском районе Киева в среду, 10 января, легковушка на скорости протаранила маршрутный автобус, который на остановке высаживал пассажиров. В дальнейшем патрульные обнаружили у предполагаемого виновника ДТП признаки алкогольного опьянения.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Нарушителю выписали штрафы почти на 35 тысяч гривен.

"Вчера (10 января) патрульные получили сообщение об автопроисшествии в Голосеевском районе. Водитель маршрутного транспортного средства рассказал, что на остановке, во время высадки пассажиров, на большой скорости в его авто въехала легковушка Peugeot", – рассказали в пресс-службе.

Во время общения с водителем легковушки, патрульные обнаружили у него признаки опьянения. Последний признался, что употреблял алкоголь после ДТП и согласился пройти осмотр. Результат положительный – 1,87 промилле. Инспекторы составили на нарушителя административные материалы за нарушение ПДД, что повлекло за собой аварию (штраф 850 гривен) и за употребление алкоголя после совершения ДТП (штраф 34 тысячи гривен). Окончательное решение примет суд.

Напомним, в Киеве полицейские задержали водителя, сбившего женщину на переходе и скрывшегося с места ДТП. Как оказалось, нарушитель находился за рулем авто в состоянии опьянения – 2,24 промилле алкоголя в крови.

Как сообщал OBOZ.UA, в Борисполе Киевской области в пятницу, 5 января, водитель ВАЗ на перекрестке нарушил ПДД в результате чего столкнулся с другой легковушкой. После аварии первое авто отбросило на машину полиции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!