Под Киевом произошел масштабный пожар на СТО. Видео и подробности

В Вишневом Киевской области в четверг, 18 июля, утром произошел пожар в двухэтажном здании СТО. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

"В Вишневом, на улице Стуса возле АТБ загорелся пожар. По предварительным данным, пылает СТО. На месте уже работают службы", – говорится в сообщении.

На опубликованных в сети видео можно увидеть, что горит двухэтажное здание станция технического обслуживания автомобилей. В частности, огнем охвачен второй этаж и крыша. Информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним, в Святошинском районе в квартире многоэтажного дома произошел взрыв газовой смеси из баллона и возник пожар. В результате опеки получила владелица жилья.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева произошло два пожара из-за замыкания бытовых приборов. Оба вызова к спасателям поступили в течение 10 минут.

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