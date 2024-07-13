Из-за замыкания бытовых приборов: в Киеве на Оболони в течение 10 минут произошло два пожара. Фото

В Оболонском районе Киева произошло два пожара из-за замыкания бытовых приборов. Оба вызова к спасателям поступили в течение 10 минут.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Окончательные причины ЧП установят правоохранители.

"Первая заявка о пожаре поступила в 09:26. В 16-этажке по улице Александра Архипенко, горела микроволновка на кухне квартиры на тринадцатом этаже. Пожар оперативно ликвидировали в 10:06", – рассказали в ГСЧС.

Еще одно сообщение о пожаре спасателям поступило в 09:33. В 16-этажном жилом доме на улице Полярной, на 5 этаже произошло возгорание микроволновки. Возгорание было ликвидировано уже в 09:56. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе в квартире многоэтажного дома произошел взрыв газовой смеси из баллона и возник пожар. В результате опеки получила владелица жилья.

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