Россия атаковала лицей в Киевской области, в котором учатся более 1000 детей: первые подробности. Фото

Вечером 25 сентября российские захватчики совершили очередное военное преступление – нанесли авиаудар по учебному заведению в Киевской области, в котором обучаются более 1000 детей. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Об этом сообщил глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко. Чиновник также продемонстрировал фотографии с места удара по зданию учебного заведения.

Удар по учебному заведению

"Вечером россияне нанесли удар с помощью дрона по Иванковскому лицею № 2 в Вышгородском районе. Сейчас огнем охвачено более 300 квадратных метров здания. Спасатели работают на месте и пытаются локализовать пожар", – сообщил Ткаченко в 21:05.

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По его словам, на момент удара "детей в учебном заведении уже не было", поэтому, по предварительным данным,"никто не пострадал". Однако всего в этом лицее обучается около 1100 детей, уточнил чиновник.

"Нет слов. К ударам по гражданским объектам россияне добавляют террор против общественной инфраструктуры – наносят удары по школам, где учатся дети. Это очередной удар по мирной жизни", – отметил Тимур Ткаченко.

Что предшествовало

Ранее, 25 сентября, российская оккупационная армия нанесла удар беспилотником вблизи офисного здания в Соломенском районе. В результате атаки погибли семь человек, 57 пострадали, из них 25, по состоянию на вечер текущего дня, находятся в стационарах больниц.

Российские войска начали атаку на Киев в ночь на 25 сентября. Последствия ударов фиксировались в Соломенском, Печерском, Шевченковском и Подольском районах столицы. Зафиксированы попадания в многоэтажные дома и нежилые здания.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, после выступлений президента Украины Владимира Зеленского в ООН, Россия нанесла ракетный удар по Киеву. В столице зафиксированы разрушения. Два человека погибли, еще восемь получили ранения.

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