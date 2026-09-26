Светлая и умная: в Киеве в результате российского нападения погибла журналистка Мария Ивженко. Фото

В пятницу, 25 сентября, в результате дроновой атаки РФ погибла журналистка Мария Ивженко. Она писала об оборонных технологиях, которые меняют ход этой войны, и об украинском IT.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила Александра Некращук. Вечная память жертве российского террора.

Что известно

"Мне очень тяжело. Вчера российские агрессоры убили Марию Ивженко. Она была не просто талантливой журналисткой, а невероятным человеком – светлым, умным и очень глубоким", – говорится в сообщении.

По словам Некращук, Мария писала об оборонных технологиях, украинском ИТ и технологиях, которые меняют ход этой войны, а также доступно объясняла самые сложные вещи и искренне стремилась помочь своей стране.

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"Ее доброта и улыбка останутся в памяти каждого, кому выпала честь ее знать. Несколько месяцев назад Мария решила перейти в корпоративный сектор, но мы продолжали общаться. Еще вчера утром договаривались встретиться. Россия забирает лучших – тех, кто должен был создавать будущее Украины, писать ее историю и менять этот мир к лучшему. Соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто любил и знал Марию. Это невыразимая боль и невосполнимая утрата для всех нас", — добавила Некращук.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 25 сентября, российские оккупационные войска вновь нанесли удары по Киеву. Вражеский беспилотник попал в район офисного здания в Соломенском районе. В результате атаки погибли семь человек, 59 получили ранения, из них 25, по состоянию на вечер пятницы, находились в стационарах больниц.

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