В Киеве произошел взрыв в квартире многоэтажки, возник пожар. Подробности и фото

В Святошинском районе в квартире многоэтажного дома произошел взрыв газовой смеси из баллона и возник пожар. В результате ожоги получила владелица жилья.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причины чрезвычайного происшествия будут установлены правоохранителями.

По словам спасателей, 10 июля в 07:50 к спасателям поступило сообщение о взрыве в Святошинском районе по улице Мирослава Поповича, 16.

"В одной из квартир на 8 этаже многоэтажки произошел взрыв газовой смеси из баллона с последующим горением. Возгорание было ликвидировано до прибытия спасателей. До прибытия подразделения за помощью обратилась владелица квартиры с предварительным диагнозом – с незначительными ожогами предплечья и острой реакцией на стресс", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области в понедельник, 1 июля, вечером на территории частного домовладения взорвался генератор. В результате возник пожар, который оперативно потушили спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева в пятницу, 5 июля, предварительно, в квартире многоэтажного дома взорвался туристический газовый баллон. В результате опеки получила женщина.

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