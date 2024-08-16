Под Киевом мужчина во время работ на своем участке обнаружил артиллерийский снаряд. Фото

В селе Зазимье Киевской области мужчина во время работ на своем земельном участке обнаружил артиллерийский снаряд калибра 85 мм. Чтобы изъять взрывоопасную находку, на место вызвали саперов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Боеприпас был вывезен на полигон и уничтожен.

"В селе Зазимье Броварского района Киевской области произошел инцидент, напомнивший об опасностях, которые скрываются под землей даже спустя десятилетия после окончания войны. Владелец частного земельного участка во время земляных работ наткнулся на предмет, похожий на боеприпас. Не колеблясь, мужчина обратился в экстренные службы", – рассказали в пресс-службе.

На место происшествия мгновенно прибыли саперы ГСЧС. Им удалось быстро идентифицировать находку – это был артиллерийский снаряд калибра 85 мм времен Второй мировой войны. Благодаря оперативным действиям специалистов опасность была ликвидирована, а территория снова стала безопасной для жизни.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области во время обследования водоема водолазы-саперы обнаружили боевую часть неуправляемой авиационной ракеты С-8. Событие произошло в селе Мусийки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киева саперы ГСЧС нейтрализовали обломки российского беспилотника "Шахед". Вражеский БПЛА обнаружил местный житель в километре от берега.

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