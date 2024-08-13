В Киевской области саперы обнаружили в водоеме боевую часть авиационной ракеты. Подробности и фото

В Вышгородском районе Киевской области при обследовании водоема водолазы-саперы нашли боевую часть неуправляемой авиационной ракеты С-8. Событие произошло в селе Мусийки.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Разминирование территории региона еще не завершено.

"Сегодня (12 августа. – Ред.) группа по подводному разминированию Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины работала в Вышгородском районе области. Водолазы-саперы обследовали акваторию искусственного водоема в селе Мусийки", – рассказали в пресс-службе.

В ходе работ специалисты обследовали дно на площади 0,0792 гектара и нашли боевую часть неуправляемой авиационной ракеты С-8. Ее безопасно изъяли и транспортировали на полигон для уничтожения контролируемого подрыва.

С-8 (калибр ракет 80 мм) – советская/российская 80-миллиметровая неуправляемая авиационная ракета, предназначенная для уничтожения техники и живой силы противника из воздуха. Ракета выпускается с несколькими видами боевых частей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области на территории Барышевской общины трактор взорвался на ручной гранате. В результате взрыва была повреждена сельскохозяйственная техника.

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