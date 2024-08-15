В Киевской области в Днепре нашли обломки российского "Шахеда". Подробности и фото

В Обуховском районе Киева саперы ГСЧС нейтрализовали обломки российского беспилотника "Шахед". Вражеский БПЛА обнаружил местный житель в километре от берега.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Опасная находка была доставлена на берег для дальнейшего исследования.

"Вблизи Обуховского района местный житель – опытный подводный охотник, находясь на глубине пяти метров, внезапно столкнулся с большими железными обломками. Почувствовав потенциальную опасность, он немедленно обратился к спасателям", – рассказали в пресс-службе.

На место происшествия оперативно прибыли водолазы-саперы, которые сразу приступили к работам в акватории реки. Обследовав 0,09 га водного пространства, специалисты на расстоянии 1000 метров от берега обнаружили обломки российского ударного БПЛА типа Shahed, которые уже не представляли никакой угрозы. Их подняли из воды с помощью специального оборудования и доставили на берег для дальнейшего исследования.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области при обследовании водоема водолазы-саперы нашли боевую часть неуправляемой авиационной ракеты С-8. Событие произошло в селе Мусийки.

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