На Киевщине загорелся медицинский центр. Фото с места ЧП

В городе Белая Церковь Киевской области в пятницу, 25 июня, произошел пожар в медицинском центре. Жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Facebook. Уточняется, что ЧП произошло в частном медучреждении "Беладент" (ул. Гагарина, 25) в 20:07.

Загорелась крыша трехэтажного здания. Пожар занял площадь около 200 м. кв., сказано в сообщении.

К тушению были привлечены 40 человек и 9 единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Как видно на фото с места инцидента, которые опубликовали в ГСЧС, спасатели с помощью лестницы поднялись на крышу медицинского центра, над которой поднимался черный дым.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

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