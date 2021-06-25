На Киевщине загорелся медицинский центр. Фото с места ЧП
В городе Белая Церковь Киевской области в пятницу, 25 июня, произошел пожар в медицинском центре. Жертв и пострадавших нет.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Facebook. Уточняется, что ЧП произошло в частном медучреждении "Беладент" (ул. Гагарина, 25) в 20:07.
Загорелась крыша трехэтажного здания. Пожар занял площадь около 200 м. кв., сказано в сообщении.
К тушению были привлечены 40 человек и 9 единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Как видно на фото с места инцидента, которые опубликовали в ГСЧС, спасатели с помощью лестницы поднялись на крышу медицинского центра, над которой поднимался черный дым.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
вечером 17 июня в Киеве произошел пожар на территории заброшенного Ледового стадиона на проспекте Академика Глушкова, 9.
18 мая в столице произошел пожар в новостройке на улице Милославской, 49, что в Деснянском районе. Загорелось складское помещение в пристройке.
Кроме того, в пересадочном узле станции "Золотые ворота" произошло возгорание в системе коммуникаций метро Киева. В сеть попало видео, как рабочий пытался затушить огонь с помощью швабры с тряпкой.
А 10 мая пожарным понадобилось несколько часов для того, чтобы потушить пожар на территории полигона бытовых отходов, расположенного в Мироновке Киевской области.