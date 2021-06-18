В Киеве горел недостроенный Ледовый стадион. Фото и видео

В Киеве произошел пожар на территории заброшенного Ледового стадиона на проспекте Академика Глушкова, 9. Инцидент произошел вечером, 17 июня.

О ЧП сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный". Там отметили, что пострадавших в результате пожарища не было (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Прямо сейчас горит заброшенный Ледовый стадион на Глушкова Похоже, что кому-то очень нужна эта территория", – говорится в сообщении.

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Из-за огня, дома расположенные рядом, укрыли облака дыма.

Отметим, что крытая арена Ледового стадиона заброшена еще с 1990-х годов. Ее начинали строить еще в 1978 году, однако в 1986 году средства выделенные на строительство спортивного сооружения перенаправили на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Напомним, 18 мая, в Киеве произошел пожар в новостройке на улице Милославской, 49, что в Деснянском районе столицы. Загорелось складское помещение в пристройке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице вспыхнул масштабный пожар в кафе-баре "Кара-Кум" на улице Срибнокильской.