На Киевщине горела свалка бытовых отходов. Фото

В Мироновке Киевской области 10 мая произошел пожар на территории полигона бытовых отходов. На тушение понадобилось несколько часов.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины, причина возникновения огня пока не установлена. В результате пожара, никто не пострадал.

Напомним, в Киеве в ТЦ Silver Breeze вечером 7 мая произошел пожар. На территории подземного паркинга торгового центра загорелся автомобиль.

6 мая в 3-этажном винницком офисном центре на улице Бевза, 34, произошел пожар, который унес жизнь 21-летней девушки. Огонь вспыхнул на последнем этаже здания и охватил его весь, а также крышу. Погибшая девушка якобы до последнего говорила со своим мужем по телефону.

4 мая произошел пожар на Берковецком кладбище в Киеве. Спасатели загасили огонь, который распространился на территории в 140 квадратных метров. В ночь на 4 мая в столице вспыхнул масштабный пожар в жилом доме, который унес жизни мужчины и женщины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 22 апреля во Львове произошел пожар в уникальном музее "Тюрьма на Лонцкого".