В метро Киева произошел пожар: огонь тушили шваброй. Фото и видео

В пересадочном узле станции "Золотые ворота" произошло возгорание в системе коммуникаций метро Киева. Рабочий пытался затушить огонь с помощью швабры с тряпкой.

На видео, размещенном Telegram-каналом Киев Оперативный, можно увидеть, что скорее всего горели пластиковая оплетка проводов (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Находившийся рядом с местом происшествия мужчина, предупреждал всех пассажиров, которые проходили мимо, об опасности. В какой-то момент к месту ЧП подошел сотрудник метрополитена, в руках которого была швабра с тряпкой. С помощью этого средства начал сбивать огонь и пытаться затушить его.

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Как закончился инцидент и пострадал ли кто-либо, пока не известно.

Напомним, в Киеве в четверг, 17 июня, из-за сообщения о минировании временно ограничили работу Центрального и Южного железнодорожных вокзалов. Кроме того, закрывали станции метрополитена, первой из которых была "Крещатик".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 10 мая пожарным понадобилось несколько часов для того, чтобы потушить пожар на территории полигона бытовых отходов, расположенного в Мироновке Киевской области.