Киев из-за наводнения превратился в Венецию: эксклюзивные фоторепортаж и видео

В Киеве после сильных ливней затопило береговую зону. Из-за разлива Днепра под водой оказались набережные в нескольких районах города.

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В частности, затоплены часть парка "Наталка" в районе набережной от парка до Почтовой площади. Также уровень воды поднялся у моста Метро и новой набережной на левом берегу, недалеко от моста (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В столице и прилегающих к Днепру территориях Вышгородского, Броварского, Бориспольского районов объявлен второй уровень опасности оранжевого цвета.

Ранее власти Киева заявили, что уровень наводнения в городе этой весной значительно выше прошлогоднего и предупредили о риске подтопления отдельных территорий в Голосеевском, Дарницком, Деснянском и Днепровском районах.

Большая вода добралась до Киева после размытия дамбы в Вышгородском районе и подтопления поселка Иванков.

По прогнозам синоптиков, весеннее наводнения в районе столицы может длиться до конца апреля, однако масштабного потопа ожидать не стоит.

"Киевляне просто отвыкли от большой воды, поэтому их поражают частичные подтопления на набережных, прибрежных полосах. Но здесь ничего удивительного нет, потому что они построены на пойменных территориях – местах, где должна разливаться река в период половодья. Естественно, что их подтапливает", – рассказал ТСН начальник отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра Илья Перевозчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Киеве 13 апреля в результате подъема воды в Днепре было зафиксировано подтопление береговой линии в районе Подола и Оболони.

– В Иванкове на Киевщине 14 апреля была подтоплена временная переправа. Движение автотранспорта организовали через село Кухари.

– В сети показали исторические фото наводнений в Киеве в начале 20-го века. Прибрежная часть столицы, особенно Подол, всегда страдали от весенних паводков.

– В 1970 году из-за разлива Днепра в Киеве полностью затопило Гидропарк. А на Русановские сады люди были вынуждены плыть на лодках.