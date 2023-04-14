В сети показали последствия наводнения в Гидропарке в Киеве в 1970 году. Архивные фото

В 1970 году в результате сильного подъема уровня воды в Днепре в Киеве полностью затопило Гидропарк. Кроме того, на Русановские сады местные жители были вынуждены плавать на челноках среди своих домов.

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Архивное фото тех лет было опубликовано в Telegram-канале "Киев исторический". Можно рассмотреть, как бушевала стихия 53 года назад.

"Во время половодья 1970 года были затоплены Труханов остров и Гидропарк. Вода стояла даже в подземном переходе под станцией метро. Ее уровень достиг 96,1 м. Пострадали села на левом берегу (сейчас здесь земснарядами "намыли" Троещину), в частности Русановские сады. Если бы не Киевское водохранилище (построенное в 1966 году), уровень воды был бы еще выше", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть последствия стихии, в частности, в Гидропарке и Русановских садах.

Напомним, Дарницкая площадь в Киеве известна своими постоянными пробками в часы пик. Но в середине XX века на месте нынешней автомобильной развязки существовал пустырь и несколько деревьев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 1930-х годов большинства нынешних построек Майдана Незалежности в Киеве еще не существовало. В 1939 году неизвестный фотолюбитель сделал уникальный панорамный снимок этого места с очень редкого ракурса.

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