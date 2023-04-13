В Киеве из-за подъема воды затопило набережную на Подоле. Фото и видео

В Киеве в четверг, 13 апреля, в результате подъема воды в реке Днепр, фиксируют подтопление береговой линии. В частности это касается набережной в районе Подола и Оболони.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. В столице и области объявлен уровень опасности, желтый (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Днепр уже подтапливает. К утру уровень воды немного поднялся", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото и видео можно увидеть, что вода начала затапливать набережную, где обычно любят сидеть рыбаки и ходить по Киеву.

В Укргидрометцентре предупредили о подтоплении территории Бориспольского района и прибрежных участков в столице.

"12-13 апреля, вследствие пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС, уровень воды на реке Днепр в Киеве и Бориспольском районе Киевской области может достичь опасных отметок начального затопления участков прилегающих к руслу реки. И уровень опасности – желтый", – сообщили в синоптики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварском районе Киевской области на реке Десна несколько раз образовывалась "ледяная" пробка. Чтобы предотвратить подтопление территории в пятницу саперы провели контролируемый подрыв.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!