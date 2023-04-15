В сети показали, как выглядели наводнения в Киеве в начале ХХ века. Архивные фото

Прибрежная часть Киева, особенно Подол, всегда страдали от весенних наводнений. В начале 1900-х годов вода иногда поднималась на столько, что вместо карет и трамваев, жители города для передвижения использовали лодки.

Видео дня

Архивные фото тех лет в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. Можно увидеть последствия подтопления города столетней давности.

"Киевские наводнения прошлых лет", – говорится в подписи к снимкам.

На опубликованных фото, судя по всему, сделанным в начале ХХ века, можно увидеть последствия наводнения. В частности, местами вода доходила окон домов на первых этажах, а улицы Киева иногда напоминали Венецию, потому что лодки были самым удобным способом передвижения.

Напомним, Дарницкая площадь в Киеве известна своими постоянными пробками в часы пик. Но в середине XX века на месте нынешней автомобильной развязки существовал пустырь и несколько деревьев.

В конце 1930-х годов большинству нынешних построек Майдана Незалежности в Киеве еще не существовало. В 1939 году неизвестный фотолюбитель сделал уникальный панорамный снимок этого места с очень редкого ракурса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1970 году в результате сильного подъема уровня воды в Днепре в Киеве полностью затопило Гидропарк. Кроме того, на Русановские сады местные жители были вынуждены плавать на челноках среди своих домов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!