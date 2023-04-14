В Иванкове на Киевщине из-за подъема воды подтопило временную переправу: как объехать. Фото

В селе Иванков Киевской области в пятницу, 14 апреля, из-за подъема воды была подтоплена временная переправа. В настоящее время движение автотранспорта организовано через село Кухари.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небытов. В регионе объявлен ІІ уровень опасности, оранжевый.

"Внимание Временная переправа в село Иванков подтоплена. Ситуация со стихийным бедствием остается напряженной. Напомню, что из-за длительных осадков размыло дамбу местного пруда, водой затопило улицы населенного пункта", – рассказал Небытов.

Генерал полиции уточнил, что объезд в Иванков осуществляется через село Кухари, и призвал граждан быть осторожными.

"Полиция обеспечивает правопорядок и помогает гражданам преодолеть последствия стихийного бедствия", – добавил Небытов.

В Украинском гидрометцентре предупредили о дальнейшем подтоплении территории столицы и Киевщины.

"13-14 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС, на реке Днепр в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет отмечаться затопление пойменных территорий и начальное затопление низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков в ряде. ІІ уровень опасности – оранжевый", – рассказали синоптики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в четверг, 13 апреля, в результате подъема воды в реке Днепр, затопило набережную в районе Подола.

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