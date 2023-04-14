Есть риск подтоплений: Кличко рассказал о работе столичных коммунальщиков и назвал опасные районы

Синоптики прогнозируют, что с конца апреля по начало мая снова ожидаются обильные дожди, кроме того, сейчас уровень половодья (разлива рек) значительно выше, чем это было год назад. Из-за этого в Киеве есть угроза подтоплений для отдельных территорий.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко сказал в эфире телеканала "Киев" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). По его словам, гидрологические службы Киева сейчас работают в усиленном режиме – они мониторят места возможных подтоплений.

Мэр говорит, что подтопление может угрожать отдельным территориям, где расположены частные дома, а также дачи жителей столицы. В то же время для жилых массивов с многоквартирными домами и промышленных объектов нет.

"К сожалению, риск подтоплений существует для отдельных территорий частной и садово-дачной застройки в Голосеевском, Дарницком, Деснянском и Днепровском районах. Возможны частичные затопления территорий на дачных массивах: Воскресенские Сады, Русановские Сады, Осокорки, Позняки, Вишенки. Возможно также частичное подтопление в пределах частной и садово-дачной застройки на левом берегу Днепра – в районе Южного моста, а также залива Берковщина", – сообщил Кличко.

Жителей названных районов, а также тех, кто живет возле водоемов, призвали подготовиться к вероятным подтоплениям. Киевлянам посоветовали перенести наиболее ценные вещи на верхние этажи домов, выключить электричество, газ и бытовые приборы. В случае затопления им нужно быть готовыми к эвакуации, которую будут проводить спасательные службы Киева.

Мэр столицы рассказал, что спасатели и жилищно-коммунальные службы города уже разработали алгоритм совместных действий на такой случай. Они подготовили необходимую технику, в частности, плавсредства для работы в условиях наводнения. Службы спасения постоянно на связи с Украинским гидрометцентром, работники которого следят за гидрометеорологической ситуацией в бассейне Днепра.

"В зависимости от актуализированных данных ситуация может изменяться. Поэтому следите за обновлением информации на официальных источниках информации городских властей: сайте города, Telegram-канале и Facebook-странице КГГА. В случае чрезвычайной ситуации немедленно обращайтесь по номеру 101", – добавил городской голова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В селе Иванков Киевской области в пятницу, 14 апреля, из-за подъема воды была подтоплена временная переправа. В настоящее время движение автотранспорта организовано через село Кухари.

– А в Киеве 13 апреля в результате подъема воды в реке Днепр было зафиксировано подтопление береговой линии. В частности, это касается набережной в районе Подола и Оболони.

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