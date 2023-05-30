"Как мы вообще выжили там?": разговор детей возле атакованной оккупантами многоэтажки в Киеве взволновал сеть. Видео

В результате ночной атаки по Киеву 30 мая был поврежден многоэтажный жилой дом в Голосеевском районе. Дети, проживающие в этом здании, утром, глядя на обломки, с удивлением спрашивали, как им удалось выжить, на что эмоционально отреагировали украинцы.

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Соответствующее видео опубликовало издание " Радио Свобода ". В результате ночной атаки в столице погибла 33-летняя женщина (чтобы просмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Двое детей у дома в Голосеевском районе Киева, где из-за падения обломков загорелся пожар. Это 6-летний Марко и 8-летняя Алиса. Мальчик спрашивает: "Как мы вообще выжили там?". На что девочка ответила: "Не знаю", – рассказали журналисты.

Как отметили пользователи соцсетей, этот разговор детей у дома поврежденного российской ракетой – еще одно доказательство того, что страна-террорист атакует мирное население.

"И в России это массово поддерживают", – подчеркнул один из украинцев.

Добавим, в результате ночной атаки дронами со стороны страны-террориста РФ в Киеве во вторник, 30 мая, погибла 33-летняя женщина. Еще 9 человек были ранены. В Киевской области во вторник ночью, 30 мая, в результате падения обломков сбитых российских дронов в правоохранители поступило более 50 сообщений о повреждении имущества.

Напомним, ночью 29 мая Россия атаковала Киев крылатыми ракетами и дронами. Тогда силы ПВО уничтожили более 40 воздушных целей, падение обломков привело к некоторым повреждениям. Днем понедельника страна-агрессор во второй раз за сутки атаковала столицу Украины – ракетами "Искандер". Их обломки упали на дорогу и крышу здания, возник пожар.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники украинского неба ночью 30 мая отбили третьи за последние сутки и 17-ю с начала месяца массированную воздушную атаку России на Киев. В регионе было обезврежено более 20 дронов-камикадзе типа Shahed.

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